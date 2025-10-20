W tym tygodniu pogoda zaszaleje. Najpierw 19°C, potem znaczne ochłodzenie

W tym tygodniu Polska doświadczy istnego podziału pogodowego. O ile zachód i południe kraju znajdą się pod wpływem cieplejszego powietrza polarnego morskiego, o tyle wschód wciąż pozostaje w strefie chłodnego powietrza arktycznego.

Słoneczny początek tygodnia. W kilku miejscach silniejszy wiatr

Poniedziałek dla większości kraju przyniesie słońce. Temperatura maksymalna wyniesie 7–8°C na północnym wschodzie i 13–14°C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, w Zatoce Gdańskiej do 60 km/h, z kierunków południowo-wschodnich i południowych.

Podobnie będzie we wtorek. Na zachodzie i południu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 16°C, wiatr umiarkowany, lokalnie porywisty do 65 km/h, w Karpatach do 75 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Środa i czwartek znacznie cieplejsze. Termometry sięgną nawet 19 stopni

W kolejnych dniach na zachodzie i południu możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 8°C na północnym wschodzie do 16°C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty do 65 km/h, w Karpatach do 75 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

Środa i czwartek przyniosą krótkotrwałą poprawę pogody. Na zachodzie kraju termometry mogą wskazać nawet 18–19°C. Zachmurzenie pozostanie duże, lokalnie pojawią się przelotne opady. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 70 km/h, nad morzem do 60 km/h.

Weekend przyniesie ochłodzenie. W niektórych miejscach może powiać

Od piątku spodziewane jest ochłodzenie. Zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu, temperatura maksymalna 8–15°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h, na wybrzeżu do 45 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W weekend pogoda nadal będzie zmienna. Zachmurzenie duże lub całkowite, opady wystąpią głównie na północy kraju, miejscami intensywne. Temperatura maksymalna wyniesie 8–11°C, minimalna 3–7°C, cieplej nad morzem około 9°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 80 km/h.

Krótkotrwała poprawa w środku tygodnia pozwoli na cieplejsze dni, jednak weekend przyniesie powrót chłodniejszej, deszczowej aury, zwłaszcza na północy kraju.

