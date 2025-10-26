IMGW ostrzega przed wichurami. To wina niżu Joshua

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Alerty obowiązują w zachodniej, południowo-zachodniej i częściowo centralnej Polsce, a miejscami także na północy. Porywy wiatru mogą dochodzić do 75 kilometrów na godzinę.

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu” – poinformował IMGW. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14 i potrwają do północy, a na Wybrzeżu od godziny 2 do godziny 8 w niedzielę. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 80 procent.

Ostrzeżenia obejmują województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie, a także część pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Niż Joshua da o sobie znać. Nie chodzi tylko o wiatr

Tak silny wiatr to efekt niżu Joshua, który w niedzielę znajdzie się w rejonie Danii i sprowadzi do Polski chłodne, wilgotne powietrze. „Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – tłumaczy instytut.

Poza silnym wiatrem możliwe będą również przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. W Sudetach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a wysoko w górach wiatr może osiągać nawet 90 km/h, powodując zawieje i zamiecie.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 8 do 13 stopni Celsjusza, a w poniedziałek od 6 do 10 stopni. Wysoko w górach będzie znacznie chłodniej. W nocy z niedzieli na poniedziałek przewiduje się opady i silniejsze porywy wiatru, zwłaszcza na południowym zachodzie kraju.

IMGW zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych. Silny wiatr może powodować utrudnienia w ruchu i lokalne przerwy w dostawach prądu.

