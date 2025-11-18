To pierwszy tak zaśnieżony tydzień w Polsce. IMGW wydał alerty

Pierwszy większy śnieg w tym roku spadł już w województwach małopolskim, lubelskim i podkarpackim. Skomplikowało to sytuację na drogach, w związku z czym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia dla kierowców i pieszych. Oblodzone nawierzchnie powinny skłonić wszystkich do większej ostrożności.

Zmiana pogody. W kilku regionach Polski spadł śnieg

Śnieg zaczął padać w poniedziałek wieczorem. Najczęściej odnotowywali opady mieszkańcy Polski południowo-wschodniej. Opady często przechodziły w śnieg z deszczem i powodowały lokalne oblodzenia. IMGW wydał odpowiednie ostrzeżenia łącznie dla kilkunastu województw. Alerty nadal obowiązują w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.

W Małopolsce, na Śląsku oraz Podkarpaciu ostrzeżenia obowiązywały już od poniedziałkowego wieczora. Wtorek i środa 19 listopada mają przynieść chwilową poprawę sytuacji, ale od czwartku wróci zima. Synoptycy zapowiadają opady deszczu, śniegu, deszczu ze śniegiem. To prognoza głównie dla południowej i północno-zachodniej części kraju.

Zimno ma być zwłaszcza w weekend. Piątek 21 listopada przyniesie niż baryczny i pokrywę śnieżną nawet do 10 cm. Najzimniej ma być w sobotę, gdzie prognozowane jest od -6 do -3 stopni Celsjusza.

Śnieżyce na północy Polski

Śnieg we wtorkowy poranek utrzymywał się też na północy Polski. Portal tvnmeteo.pl podał, że około godziny 6 rano śnieg z deszczem padał jeszcze w rejonie Zatoki Pomorskiej i w pasie Koszalin-Ustka-Chojnice. W głębi lądu przechodziły one w śnieg.

Około godziny 7 rano w okolicy Koszalina słyszano grzmot. Na wybrzeżu, Pomorzu oraz na Warmii i Mazurach możliwe są śnieżyce, które dotrzeć mają nawet nad Suwalszczyznę. W ciągu godziny prognozowane jest nawet 5 cm śniegu.

