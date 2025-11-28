Intensywne opady śniegu, „szklanka” na Dolnym Śląsku. Antycyklon przyniesie ulgę?

W ostatnich dniach w wielu miejscach w Polsce obserwować mogliśmy intensywne opady śniegu i deszczu. Na południu kraju w listopadzie spadło miejscami dwa razy więcej wody niż wynika z normy w ostatnich 30 latach.

Śnieg i oblodzone drogi. Najgorzej na Dolnym Śląsku

Związane jest to ze zbliżającym się antycyklonem, który ma decydować o pogodzie w naszej części Europy i przynieść poprawę pogody. Zanim jednak to nastąpi, czeka nas weekend z marznącymi opadami deszczu i mżawkami, które prowadzić będą do tworzenia się gołoledzi.

O trudnej sytuacji na drogach mówią zwłaszcza politycy z Dolnego Śląska. „Robimy, co się da, ale dziś jest i będzie ślisko” – ostrzegał prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

„Wszystkie nasze ekipy są w terenie, cały sprzęt jeździ, pracuje, posypuje. Wrocław to ponad 1174 km dróg, do tego 2 mln m² dróg dla pieszych i rowerów, liczne parkingi i aż 1895 przystanków komunikacji miejskiej” – zauważał.

„Dlatego proszę Was dziś o szczególną uwagę, noga z gazu i rowery lepiej zostawić w domu! Robimy wszystko, co możemy, reszta to ostrożność i zdrowy rozsądek” – pisał na Facebooku.

Ostrzeżenia 1 stopnia dla miasta wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prawdopodobieństwo oblodzenia we Wrocławiu oszacowano na 80 proc. Temperatura ma spaść tam do około -6 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -9 stopni.

Sytuacja zmieni się na pewno do początku grudnia. Wówczas trudno będzie o opady, a zza chmur wyjdzie słońce. Problematyczne mogą być jedynie mgły i zamglenia, które występować będą w nocy i rano.

Prognoza na piątek 28 listopada

W dzień na wschodzie zachmurzenie zapowiadane jest całkowite i duże, w centrum kraju większe przejaśnienia, na południowym zachodzie i wysoko w górach rozpogodzenia. Na północy kraju okresami pojawią się słabe opady deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem, na krańcach wschodnich miejscami słabe opady mżawki lub śniegu.

Początkowo miejscami spodziewane są mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna wyniesie od -1°C do 2°C przeważającym obszarze, na północnym zachodzie od 3°C do 6°C. Chłodniej na obszarach podgórskich, około -3°C. Wiatr powieje słaby, miejscami umiarkowany, na północy okresami dość silny, nad morzem porywy do 60 km/h, z kierunków południowych.

