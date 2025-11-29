Marznące opady w sporej części kraju. IMGW wydało ostrzeżenia

W wielu regionach kraju obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy wydali liczne alarmy pierwszego i drugiego stopnia, obejmujące zarówno marznące opady, jak i gęste mgły. Kierowcy powinni przygotować się na bardzo trudne warunki na drogach.

Ślisko i mgliście w Polsce. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do niedzieli rano

Żółte alerty przed marznącymi opadami objęły powiaty w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. IMGW prognozuje słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź. W części kraju ostrzeżenia te będą obowiązywać do niedzieli do godziny 6.

Drugie pasmo alertów dotyczy gęstej mgły. Widzialność w wielu regionach może spaść poniżej 200 metrów, szczególnie w województwach wielkopolskim, lubuskim, śląskim, małopolskim oraz w wybranych powiatach Dolnego Śląska, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Alarmy obowiązują do niedzieli do godziny 9..

Nie tylko ostrzeżenia IMGW. Prognozy pogody potwierdzają trudne warunki

Trudne warunki potwierdzają prognozy pogody. W sobotę zachmurzenie obejmie niemal cały kraj, z lokalnymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. W centralnej i zachodniej Polsce spodziewane są opady deszczu i deszczu marznącego. Na wschodzie możliwa jest mżawka. IMGW ostrzega, że na obszarze od Kalisza przez Konin i Włocławek po Olsztyn wystąpi największe ryzyko gołoledzi.

Temperatura w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę będzie zróżnicowana: od –6°C na Podlasiu po 7°C na północnym zachodzie. W wielu miejscach wystąpią gęste mgły, szczególnie w dolinach i kotlinach. Niedziela zapowiada się pochmurnie i mgliście, z lokalnymi marznącymi opadami i temperaturą od 1 do 7°C.

Synoptycy apelują o ostrożność, zwłaszcza kierowców i pieszych. Warunki drogowe mogą zmieniać się dynamicznie, a gołoledź miejscami będzie niewidoczna.

