Pogoda na Boże Narodzenie. Zima tylko na chwilę

Od Wigilii pogoda w Polsce ulegnie wyraźnej zmianie. Po stosunkowo łagodnym początku grudnia nastąpi ochłodzenie, które przyniesie bardziej zimową aurę, choć bez intensywnych opadów śniegu i bez trwałej pokrywy na nizinach.

Jak wynika z prognoz, nad krajem słabnie wpływ wyżu Frieda, a jego miejsce zajmuje płytka zatoka niżowa związana z niżem Malte znad Skandynawii. Towarzyszący jej chłodny front przyniesie w najbliższych dniach głównie zachmurzenie, mgły oraz słabe opady deszczu lub mżawki. Ochłodzenie będzie postępować powoli, a do wtorku dominować ma wilgotne, chłodne powietrze polarne.

W sobotę i kolejnych dniach przed świętami przeważać będzie pełne zachmurzenie, z lokalnymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Temperatury utrzymają się jeszcze powyżej zera, jednak od niedzieli będą stopniowo spadać. Opady, jeśli wystąpią, ograniczą się do mżawki, a miejscami na wschodzie możliwy będzie mokry, ziarnisty śnieg.

Koniec grudniowej odwilży. Chłód na Boże Narodzenie

Wyraźniejszy spływ chłodniejszego powietrza zaznaczy się dopiero w Wigilię. Tego dnia możliwe są słabe opady śniegu, które jednak nie utworzą trwałej pokrywy. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 lub -3 st. C na północnym wschodzie do około 2 st. C na zachodzie kraju.

Pierwszy dzień świąt przyniesie największe ochłodzenie. Miejscami przez cały dzień może utrzymywać się mróz, dochodzący do -4 st. C. Opady śniegu będą jednak jeszcze słabsze niż w Wigilię i ograniczą się głównie do południowo-wschodnich regionów.

Drugi dzień świąt zapowiada stopniowe ocieplenie. Temperatury ponownie zbliżą się do zera, a pogoda ma się uspokoić. Końcówka świąt może być sucha, z większą liczbą przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie i południu kraju.

