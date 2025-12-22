Pogoda na Boże Narodzenie już jasna. Tego możemy się spodziewać

Jak wynika z prognoz, sytuację pogodową nad Polską zdominuje rozległy wyż znad Skandynawii i Morza Północnego. Od północnego wschodu zacznie napływać chłodne powietrze, miejscami o cechach arktycznych. Synoptycy wskazują, że już w najbliższych dniach w naszym kraju nastąpią duże zmiany w pogodzie

Nadchodzi arktyczne powietrze. Święta z całodobowym mrozem

W Wigilię Bożego Narodzenia temperatury maksymalne w ciągu dnia wyniosą od około -5 stopni Celsjusza na wschodzie kraju do -1 stopnia na zachodzie i nad morzem. Najchłodniej będzie w północno-wschodniej części Polski. Dodatkowym czynnikiem obniżającym komfort termiczny okaże się wiatr z północnego wschodu, który miejscami będzie umiarkowany i porywisty. Ze względu na podmuchy wiatru temperatura odczuwalna może być nawet o 10 stopni niższa od realnej.

Osoby, które zamierzają wybrać się na Pasterkę, muszą pamiętać o ciepłym ubiorze. W nocy z 24 na 25 grudnia mróz wyraźnie się nasili. Lokalnie temperatura może spaść poniżej -10 stopni Celsjusza, a przy gruncie jeszcze niżej. Również pierwszy i drugi dzień świąt upłyną pod znakiem ujemnych temperatur przez całą dobę. Najniższe wartości prognozowane są nocami oraz w regionach podgórskich.

Boże Narodzenie bez śniegu. To już niemal pewne

Choć wielu Polaków liczy na białe święta, prognozy nie są optymistyczne pod tym względem. Wszystko wskazuje na to, że pomimo niskich temperatur śnieg nie będzie gościem tegorocznego Bożego Narodzenia. Słabe opady śniegu mogą pojawić się jedynie lokalnie, głównie na południowym wschodzie kraju, w tym na Podkarpaciu.

Zamiast opadów świąteczną aurę zdominują rozpogodzenia i słoneczne chwile, zwłaszcza w północnej i centralnej Polsce. Zgodnie z prognozami Boże Narodzenie w tym roku będzie w Polsce zimne, ale jednocześnie suche i pogodne. Ocieplenie prognozowane jest dopiero po zakończeniu świąt.

Czytaj też:

Święta po polsku są tańsze? Czesi sprawdzili nasze sklepyCzytaj też:

Wielkie kontrole w Wigilię? Nawet 100 tys. zł kary