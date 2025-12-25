Prognoza pogody na pierwszy i drugi dzień świąt. Bądźmy gotowi na mrozy

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, czwartek 25 grudnia zapowiada się bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym, jedynie początkowo na południu, okresami na północnym wschodzie oraz po południu na północy zachmurzeniem dużym lub całkowitym.

Mróz w pierwszy dzień świąt

Początkowo w Karpatach możliwe będą słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -5°C do -2°C; cieplej będzie miejscami na wybrzeżu, około 0°C; chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich, około -6°C. Wiatr powieje słaby, zmienny, na południu umiarkowany i porywisty, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie w porywach do 60 km/h, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach wiatr osiągnie w porywach prędkość do 100 km/h. Po południu będzie słabnący, choć spowoduje miejscami zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda w nocy?

W nocy z 25 na 26 grudnia na południu kraju będzie bezchmurnie lub wystąpi zachmurzenie małe, na Podlasiu duże wzrastające do całkowitego, a na pozostałym obszarze małe i umiarkowane od północnego zachodu stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna wyniesie od -13°C lokalnie na południu, około -8°C w centrum do -6°C na północy; cieplej nad samym morzem, około -3°C.

Lokalnie w kotlinach sudeckich możliwy spadek temperatury do -14°C. Wiatr powieje słaby, na północnym wschodzie chwilami umiarkowany i porywisty, na zachodzie zmienny, początkowo z przewagą wschodniego, na pozostałym obszarze zachodni. Na wschodnim wybrzeżu wiatr będzie okresami wzmagał się do dość silnego, w porywach do 60 km/h, z zachodu. Wysoko w Sudetach osiągnie początkowo w porywach do 60 km/h, powodować będzie miejscami zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na 26 grudnia

W piątek 26 grudnia zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Na wschodzie pojawią się słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, miejscami marznące i powodujące gołoledź. Na południowym wschodzie dominować będą opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -3°C na południowym wschodzie, około 2°C w centrum do 5°C na północy i 7°C nad samym morzem.

Wiatr powieje słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami wzmagający się do dość silnego, zachodni i północno-zachodni, po południu z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr początkowo osiągnie w porywach do 60 km/h, później do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h. Powodować będzie miejscami zamiecie śnieżne.

