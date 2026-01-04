Nadciągają bardzo intensywne opady śniegu. Wydano alerty RCB

4 i 5 stycznia nastąpić ma ostatnia fala silnych opadów śniegu. W niektórych miejscach mogą pojawić się zaspy wysokie na 60-70 cm. W związku z tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty pogodowe.

Alerty RCB i ostrzeżenia IMGW przed śnieżycami

„Uwaga! Jutro i pojutrze (4-5.01) intensywne opady śniegu i silny wiatr. Trudne warunki drogowe, możliwe przerwy w dostawie prądu. Śledź komunikaty” – mogli przeczytać na swoich telefonach mieszkańcy Pomorza. Rozesłano je do osób z:

woj. zachodniopomorskiego (powiaty: białogardzki, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, sławieński);

woj. pomorskiego (powiaty: bytowski, Gdynia, kartuski, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał z kolei najwyższe ostrzeżenia przed śnieżycami. Oprócz śniegu spodziewane bowiem są silne wiatry, w porywach o prędkości nawet do 84 km na godzinę. Oprócz Pomorza, pogoda znacznie pogorszy się też na Przedgórzu Sudeckim.

Prognoza pogody na niedzielną noc

W nocy na południowym wschodzie na ogół będzie bezchmurnie lub pojawi się małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, w centrum i na zachodzie również rozpogodzenia. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, wystąpią przelotne opady śniegu.

W pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury oraz lokalnie w Sudetach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm, na wybrzeżu miejscami 10 cm do 20 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -12°C na południowym wschodzie, -8°C do -5°C na przeważającym obszarze kraju do -4°C na zachodzie; nad morzem lokalnie cieplej około -2°C; chłodniej w kotlinach górskich do -17°C.

Wiatr na południu i zachodzie będzie słaby, okresami umiarkowany, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty; nad morzem wiatr dość silny i silny od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do około 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Na północy wiatr będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Jaka pogoda w poniedziałek?

W pierwszym dniu tygodnia na południu kraju zachmurzenie ma być małe, po południu miejscami wzrastające do umiarkowanego i dużego. W centrum kraju zachmurzenie będzie umiarkowane a w północnej części Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy kraju, pojawią się przelotne opady śniegu.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od -4°C do 0°C, chłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat około -6°C. Wiatr na południu kraju będzie słaby, na północy wiatr słaby i umiarkowany, na Mazurach okresami porywisty, południowo-zachodni, jedynie na południowym wschodzie kraju z kierunków wschodnich. Wiatr na Mazurach lokalnie może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

