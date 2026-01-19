Na Podkarpaciu odnotowano -26 stopni. Już wiadomo, że kolejna noc może przynieść podobne mrozy

Noc z niedzieli na poniedziałek 19 stycznia okazała się wyjątkowo mroźna. IMGW donosi, że na Podkarpaciu w miejscowości Stuposiany odnotowano -25,9 st. Celsjusza. Wiadomo już, że noc z poniedziałku na wtorek może okazać się równie ciężka.

Silny mróz na Podkarpaciu

Na wschodzie kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia, wynikające z silnego mrozu. Jeszcze rano temperatura w wielu miejscach oscylowała między -17 i -15 stopni. Lokalnie donoszono o nawet -20 stopniach, najzimniej znów było w Stuposianach. Do południa spodziewany jest wzrost temperatur, jednak miejscowe dwucyfrowe mrozy mają się utrzymać.

Wyż Charlie ma spowodować, że poniedziałek będzie bezwietrzny i słoneczny. Lokalnie mogą pojawić się mgły i szadź, które ograniczą widoczność do około 300 metrów. Opady śniegu nie są jednak spodziewane. Tego dnia najzimniej ma być na północnym-wschodzie kraju, gdzie temperatury osiągną -10 stopni Celsjusza. W centrum mróz dojdzie najwyżej do -3 stopni. Z kolei w południowo-zachodniej części Polski spodziewane są temperatury dodatnie, nawet 6 stopni na plusie.

Żółte alerty w połowie kraju

Ze względu na mróz obowiązywać będą żółte alerty IMGW we wschodniej połowie kraju. Alert drugiego stopnia wydano dla powiatu bieszczadzkiego na Podkarpaciu. Ostrzeżenia mają obowiązywać co najmniej do wtorku do godziny 10 rano. Mocniejszego wiatru spodziewać możemy się jedynie na Helu (do 55 km/h) i Podgórzu Sudeckim (do 70 km/h). Wysoko w Sudetach może to być jednak nawet 120 km/h.

W nocy mogą wrócić siarczyste mrozy. Na Podkarpaciu w terenach podgórskich znów może to być około -25 stopni Celsjusza. Mroźnie ma być też na północnym wschodzie i południu kraju, do -19 stopni, oraz w centrum, do -12. Na południowym zachodzie będzie najcieplej, jedynie -2 stopnie.

