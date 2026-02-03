Awaria elektrociepłowni, odwołane lekcje, namioty grzewcze i koksowniki. Fala mrozów nie ustępuje

Niskie temperatury dały się we znaki mieszkańcom Polski, w ostatnich dniach głównie w północno-wschodniej części kraju. W nocy w tej części kraju odnotowano nawet -28 stopni Celsjusza, a temperaturę odczuwalną szacowano na -36 stopni. Ze względu na awarie, bez prądu pozostaje około 3,5 tys. osób. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu szacunkowo dostępu do elektryczności nie miało w poniedziałek około 850 i 800 osób.

Mrozy i awarie w północno-wschodniej Polsce

W Gdańsku nieszczelny okazał się kocioł w elektrociepłowni. Co najmniej do środy 4 lutego dostęp do ogrzewania straciły tysiące mieszkańców, choć władze miasta postanowiły zamknąć niektóre szkoły i przekierować ciepło z placówek publicznych do mieszkań. Wstępnie zapowiedziano, że awaria zostanie naprawiona właśnie w środę.

— Nie sądzimy, aby temperatury w mieszkaniach spadły poniżej 15℃. Zakładamy, że będą się one wahać między 15 a 18℃ — uspokajał prezes Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Marcin Lewandowski. Zajęcia w szkołach odwołano też w Sopocie. Decyzje takie zapadały jednak w całej Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej donosiło w poniedziałek o ponad 330 zamkniętych z powodu mrozu placówkach.

Przepisy zakładają, że w publicznych i niepublicznych pomieszczeniach, gdzie uczą się dzieci, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 stopni Celsjusza. Placówkę można zamknąć, gdy temperatury w dwóch kolejnych dniach wynoszą -15 stopni lub mniej lub występują zjawiska pogodowe, które mogą zagrażać uczniom.

O tym, jak niebezpieczne są niskie temperatury, cały czas przypominają funkcjonariusze policji. Z powodu wychłodzenia w poniedziałek odnotowano kolejne 3 zgony. Samorządy starają się pomagać osobom w potrzebie, organizując m.in. namioty grzewcze (Mazowsze), czy stawiając koksowniki przy przystankach komunikacji miejskiej (Lublin).

Prognoza pogody na wtorek. Utrzymają się niskie temperatury

We wtorek na północy, północnym wschodzie oraz w centrum kraju na ogół powinno być bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem. Na pozostałym obszarze wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i południowym zachodzie miejscami odnotujemy słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie w dzień od -15°C na północnym wschodzie, około -10°C w centrum -1°C na południowym zachodzie i południu, jedynie lokalnie w Małopolsce i na południu woj. śląskiego około 0°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, nad morzem oraz miejscami na południu i zachodzie porywisty, wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągną do 85 km/h, w Karpatach do 65 km/h.

W nocy na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite lub duże, jedynie na Pomorzu początkowo wystąpią większe przejaśnienia. Okresami pojawić się mogą słabe opady śniegu, jedynie na południowym wschodzie kraju opady miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to około 5 cm. W Małopolsce, na obszarach podgórskich Górnego Śląska i Podkarpacia opady śniegu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem, a miejscami też w deszcz marznący powodujący gołoledź

Strefa opadów marznących w ciągu nocy będzie się przemieszczała na północ i obejmie swym zasięgiem również Opolszczyznę zachód Dolnego Śląska oraz południową część województwa łódzkiego i świętokrzyskiego. Temperatura minimalna nie będzie tak ekstremalna jak poprzedniej nocy. Wyniesie od -20°C na północnym wschodzie oraz Kaszubach, około -12°C w centrum do -1°C na południu kraju.

