Kolejne godziny z „czarnym lodem”. Ostrzeżenia przed opadami i oblodzeniem dla 8 województw

We wtorkowy wieczór mieszkańcy południowo-zachodnich regionów Polski powinni zachować szczególną ostrożność. W tej części naszego kraju wystąpić mogą bowiem intensywne opady śniegu i oblodzenie. IMGW rozesłało w tej sprawie alerty do mieszkańców 8 województw. Szczególnie uważać muszą oni na gołoledź, zwaną też „czarnym lodem”. Chodzi o cienką warstwę zamarzniętej wilgoci na powierzchni drogi lub chodnika.

Prognoza na wtorek i najbliższą noc

Jeszcze we wtorek 17 lutego wieczorem spodziewane jest zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, większe przejaśnienia możliwe w rejonach podgórskich Karpat oraz na południowym wschodzie. Okresami wystąpią opady śniegu, a na południowym zachodzie i południu również deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od -9°C; -6°C na północy, około 0°C w centrum do 4°C; 5°C miejscami na południu. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na północy miejscami porywisty, wschodni i południowo-wschodni, tylko na zachodzie z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h, miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie ma być duże i całkowite, większe przejaśnienia możliwe lokalnie na północy. Okresami pojawią się opady śniegu, a miejscami na południowym zachodzie również opady deszczu ze śniegiem. W rejonie Sudetów oraz Beskidu Śląskiego opady śniegu będą chwilami o umiarkowanym natężeniu; przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a wysoko w górach o około 10 cm. Na północy lokalnie utworzą się mgły osadzające szadź i ograniczające widoczność do 300 m.

Temperatura minimalna wyniesie w nocy od -12°C; -9°C na północy, około -3°C centrum do 0°C na południowym zachodzie. Na południu, południowym zachodzie oraz częściowo w centrum możliwe będzie oblodzenie mokrych dróg i chodników. Wiatr będzie przeważnie słaby, w zachodniej połowie kraju z kierunków zachodnich, we wschodniej połowie z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr osiągnie prędkość w porywach do 100 km/h, miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda czeka nas w środę?

W środę zachmurzenie ma być duże i całkowite. Miejscami wystąpią opady śniegu, a na południowym zachodzie również deszczu ze śniegiem. W rejonie Karpat i Sudetów opady śniegu będą okresami o umiarkowanym natężeniu; przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od -5°C na północnym wschodzie, około 0°C w centrum do 2°C na południu. Wiatr będzie słaby, na południu oraz nad morzem chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie z przewagą kierunków południowych. Wysoko Sudetach wiatr osiągnie w porywach 100 km/h, a w Tatrach do 60 km/h; w górach i miejscami w rejonach podgórskich porywisty wiatr będzie powodował zawieje i lokalnie zamiecie śnieżne.

