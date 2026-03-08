Przedwczesna wiosna nie znika po weekendzie. Mamy prognozę na poniedziałek i wtorek

Niedziela 8 marca w prawie całej Polsce była znów pogodna i sprzyjała wspólnym spacerom na Dzień Kobiet. Jeszcze po południu i wieczorem zachmurzenie utrzymywało się co prawda duże z większymi przejaśnieniami, a po południu rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniosła za to od 9°C na Helu i 11°C na północnym wschodzie oraz Podhalu do 15°C, 16°C w centrum, na zachodzie i południu. Wiatr wiał słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, miejscami również wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru osiągały do 55 km/h.

Jaka pogoda w poniedziałek 9 marca?

W poniedziałek 9 marca na zachodzie zachmurzenie będzie małe, a na krańcach południowo-zachodnich okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C na Helu i 10°C na północnym wschodzie, około 15°C w centrum do 17°C na zachodzie oraz południu i lokalnie 18°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na Helu i miejscami na południu umiarkowany, na obszarach podgórskich porywisty, na Przedgórzu Sudeckim w porywach do 60 km/h, południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 85 km/h.

Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, tylko na krańcach południowo-zachodnich zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i tam możliwy słaby przelotny deszcz. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju wyniesie od -1°C do 3°C, tylko na krańcach południowo zachodnich od 4°C do 5°C; chłodniej w kotlinach karpackich, około -4°C. Wiatr powieje słaby, na południu okresami umiarkowany i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną do 70 km/h, w Sudetach do 85 km/h słabnące do 60 km/h.

Wtorek przyniesie nam zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym zachodzie okresami duże i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna będzie wahać się od 9°C na Helu i 10°C na Kaszubach do 14°C, 15°C na przeważającym obszarze do 16°C miejscami na południu. Wiatr na północy będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Karpatach porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

