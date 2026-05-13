„Zimni ogrodnicy” znów narozrabiają. Prognoza pogody nie pozostawia złudzeń

Po gorącej niedzieli przyszła kolej na kilka chłodnych dni. Najzimniej ma być właśnie w nocy ze środy na czwartek 14 maja. Już w dzień w dużej części kraju zdarzają się jednocyfrowe temperatury. Po zmroku ma być jednak dużo gorzej, bo wystąpią przymrozki.

Przymrozki na południu kraju

Już od poniedziałku pogoda nas nie rozpieszcza. Mieliśmy dni z przelotnymi deszczami i lokalnymi burzami. Nie inaczej będzie w środę, kiedy opady skupią się w zachodniej części Polski. Lepiej ma być na południu i wschodzie kraju, ale i tam dostrzeżemy chmury na niebie. Niestety, utrzymają się też niskie temperatury, które nie powinny przekraczać 14 stopni.

W nocy ze środy na czwartek termometry mogą pokazać nawet od 3 do 6 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich w Karpatach będzie to -1 do -3 stopni przy gruncie. Takie majowe przymrozki nazywane są tradycyjnie „zimnymi ogrodnikami”. Swoją nazwę bierze od patronów kolejnych dni: św. Pankracego (12 maja), św. Serwacego (13 maja), św. Bonifacego (14 maja) i „zimna Zośki”, czyli św. Zofii (15 maja).

IMGW wydał ostrzeżenia pogodowe

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z przymrozkami wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Od północy obejmują one województwa:

podkarpackie;

większość małopolskiego (bez krańców zachodnich);

centralną i południową część lubelskiego;

środkową i południowo-wschodnią część świętokrzyskiego.

Kiedy zacznie się ocieplać?

Na szczęście pogoda ma poprawić się już w czwartek, kiedy temperatura osiągnie na południowym wschodzie kraju do 18-20 stopni i 12-14 stopni na północnym zachodzie, gdzie będzie najchłodniej. Przelotnie nadal popadać mogą deszcze, a na północy i zachodzie przewidywane są nawet burze z gradem i silnym wiatrem.

