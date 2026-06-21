Upały to nie wszystko. RCB rozesłało nowe ostrzeżenia

RCB w sobotę 20 czerwca wieczorem wysłało do mieszkańców kilku powiatów ostrzeżenia, związane z sytuacją pogodową. Przez nasz kraj przechodzą w weekend silne nawałnice, które skutkować mogą dalszymi problemami.

Po upałach i burzach, czas na kolejne groźne zjawisko

Oprócz deszczu i silnych porywów wiatru, a także opadów gradu w niektórych miejscach, powinniśmy uważać także na podtopienia. Po groźnych upałach i burzach, to kolejna już niebezpieczna sytuacja z ostatnich godzin.

„Uwaga! Dziś (20.06) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Możliwe przerwy w dostawie prądu” – przeczytać mogli mieszkańcy części województwa dolnośląskiego. Chodzi o powiaty: dzierżoniowski, jaworski, kamiennogórski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski i ząbkowicki.

IMGW z ostrzeżeniami trzeciego stopnia

Ostrzeżenie najwyższego, a więc trzeciego stopnia wydał też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, lokalnie w wyniku kumulacji do 70 mm, oraz porywy wiatru od 80 km/h do 90 km/h, punktowo do 110 km/h. Lokalnie grad” – zapowiadano.

We wcześniejszych godzinach w sobotę RCB ostrzegało na terenie całego kraju przed burzami i możliwymi przerwami w dostawach prądu. „Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni” – mogliśmy przeczytać w wiadomościach.

Jakuszyce. Piorun poraził kobietę

W sobotę w Jakuszycach doszło do rzadkiej sytuacji, w której piorun poraził 38-latkę. Na pomoc pechowej kobiecie ruszyli świadkowie zdarzenia. Zjawili się także przedstawiciele Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po udzieleniu rannej pierwszej pomocy, przetransportowano ją do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. Jak wyjaśniali później medycy z Jeleniej Góry, u kobiety doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Jej stan określali jako stabilny.

„Dziękujemy za wsparcie ze strony świadków oraz GOPR Karkonosze. Bez Was nie udałoby się uratować poszkodowanej kobiety!” – zaznaczali ratownicy.

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