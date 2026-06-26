Upały sparaliżują polskie miasta? Zamykają muzea, urzędy i lokale gastronomiczne

Rozchodząca się po Europie fala upałów dociera także do Polski. Najgoręcej ma być u nas w ten weekend oraz na początku przyszłego tygodnia. Już od czwartku 25 czerwca obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed wysokimi temperaturami. Na ten moment obowiązują do sobotniego poranka, choć niewykluczone, że będą przedłużane.

Upały w Polsce. Zamknięcia i ograniczenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej swoimi alertami objął do tej pory 13 województw. Najbardziej zagrożone mają być lubuskie, wielkopolskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie oraz lubelskie, gdzie temperatury lokalnie znacznie przekroczą 30 stopni w cieniu.

W związku z tym w różnych miejscach Polski podejmowane są decyzje, które mają minimalizować negatywne konsekwencje. Już wcześniej władze Krakowa wydały zakazy korzystania z konnych dorożek w obleganych przez turystów miejscach.

Na najbliższe dni zamyka się też część lokali gastronomicznych. Chodzi zwłaszcza o mniejsze zakłady, które nie mają klimatyzacji, lub wystawione są na najsilniejsze działanie słońca. Mowa na przykład o foodtruckach czy budkach z kebabem.

„Szykują się rekordowe upały, zadbajcie o siebie. W moim foodtrucku było ponad 50 stopni w chłodniejszym miejscu” – pisał jeden z przedsiębiorców. Niektóre lokale zmieniły godziny pracy, by uniknąć najwyższych temperatur w środku dnia.

Urzędy i muzea szykują się na upały

Skrócone godziny pracy wprowadziły też niektóre urzędy. Taką decyzję podjęto m.in. w powiecie kłodzkim. Tylko do 14 funkcjonować będą Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie i Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Zamknięte ma być też kilka warszawskich muzeów. „Ze względu na prognozowane ekstremalne upały Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni, będą nieczynne dla zwiedzających w sobotę i niedzielę (27–28 czerwca). Cykl koncertów PIANOKRĄG w Parku Rzeźby odbywa się bez zmian” – czytamy w komunikacie.

Co ciekawe, w swoje progi w tym okresie zaprasza za to Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nowoczesna placówka chwali się sprawną klimatyzacją i ciekawymi wystawami. „ Przestronne, chłodne wnętrza naszego muzeum pozwalają w pełnym komforcie odkrywać historię, którą docenił cały świat: POLIN właśnie po raz trzeci trafiło do TOP10 procent najlepszych atrakcji na świecie według Tripadvisor” – informowano.

Fala upałów. Synoptyk: To będzie piekło

Eksperci podkreślają, że wszyscy powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo w najbliższym czasie. Warto do minimum ograniczyć wyjścia na słońce, pamiętać o nawodnieniu i szukaniu cienia.

– Po raz pierwszy w historii pokazaliśmy mapę, na której jest wartość 40 stopni. To jest prognoza na najbliższą niedzielę. To będzie piekło, jakiego prawdopodobnie nikt z żyjących teraz w Polsce, mówię o granicach naszego kraju, nie doświadczył – podkreślał prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl. Tomasz Wasilewski.

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