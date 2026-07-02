Alerty RCB dla dwóch regionów Polski. „Zabezpiecz rzeczy”

Osoby znajdujące się obecnie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim otrzymały w ostatnich godzinach alerty RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa od czwartkowego popołudnia zapowiada na piątek 3 lipca rano silne wiatry oraz wyładowania atmosferyczne w tym regionie.

Wichury na północy Polski. RCB oraz IMGW ostrzegają

„Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr” – proszą pracownicy RCB. Ostrzegają też przed przerwami w dostawie prądu. Komunikaty o podobnej treści rozesłał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe burze” – czytamy w wiadomości IMGW. Według prognoz wichury oraz wyładowania atmosferyczne mogą potrwać od rana do wieczora. Zagrożone mają być powiaty od Świnoujścia do Pucka.

Nawałnice i podtopienia na południu Polski

W środę 1 lipca silne nawałnice uderzyły na południu Polski, m.in. w województwie świętokrzyskim. Niektórymi ulicami nie dało się przejechać, a woda gdzieniegdzie sięgała nawet do kolan. „Przez nasze miasto przeszła nawałnica, której skutki będą usuwane w najbliższych godzinach i dniach. Straż pożarna działa na pełnych obrotach, podobnie jak inne służby” – oceniał prezydent Starachowic Marek Materek.

„W dniach 2-3 lipca 2026 roku na terenie całego miasta Starachowice mogą wystąpić przerwy w dostawie wody spowodowane naprawami po wczorajszej nawałnicy, która przeszła przez miasto” – informował samorządowiec w czwartek 2 lipca.

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