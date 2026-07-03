Gwałtowna zmiana pogody. Do Polski zmierzają burze i duże ochłodzenie

Prognozy nie wskazują na szybki powrót gorącego lata. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ochłodzenie utrzyma się przez większą część przyszłego tygodnia.

Temperatura spadnie poniżej 20 stopni

Zmiana pogody jest już odczuwalna w całym kraju. W piątek po południu w wielu miejscach w kraju termometry pokazywały maksymalnie około 20℃. Najcieplej według IMGW było w Przemyślu – 25,9℃. Z kolei najwyższa temperatura odnotowana przez cały dzień w Koszalinie to już zaledwie 16,1℃. W kolejnych dniach wartości zbliżone do 20 kresek mają być górną granicą, a lokalnie w ciągu dnia termometry pokażą jedynie kilkanaście stopni.

Deszczowy i burzowy weekend w Polsce

Weekend przyniesie dużo chmur oraz przelotne opady deszczu w większości kraju. Miejscami pojawią się również burze. Według prognoz podczas burz może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać 80 km/h. Silne podmuchy dodatkowo obniżą temperaturę odczuwalną.

W sobotę i niedzielę temperatura maksymalna wyniesie przeważnie od 17 do 20℃. Tylko lokalnie możliwe są wartości od 23 do 25℃.

Początek tygodnia jeszcze chłodniejszy

Niekorzystna aura ma nasilić się na początku przyszłego tygodnia. Do Polski dotrą kolejne fronty atmosferyczne, które przyniosą nowe strefy opadów. W części kraju deszcz może być intensywny i utrzymywać się przez dłuższy czas. Jednocześnie napływać będzie chłodne powietrze. W najzimniejszych regionach temperatura w ciągu dnia może nie przekroczyć kilkunastu stopni.

Prognozy wskazują, że odczuwalny wzrost temperatury nastąpi najwcześniej pod koniec przyszłego tygodnia. Choć prognozy te nie są jeszcze pewne i mogą się kilkukrotnie zmienić, to synoptycy informują, że ocieplenie może oznaczać ponowne upały, czyli temperatury powyżej 30℃.

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