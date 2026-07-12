Upały, zimno, upały. Pogodowy przekładaniec trwa

Pogoda tego lata nie pozwala nam na dłuższą chwilę nudy. Po upałach i fali chłodu znów powracają gorące dni. W nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy zachmurzenia i burz w północno-wschodniej części kraju. Jeszcze na początku tygodnia utrzyma się zachmurzenie, deszcz i nieco niższe temperatury. Od wtorku jednak spodziewajmy się zmiany.

Wracają upały. W weekend pogoda w sam raz na grilla

We wtorek 14 stycznia termometry wskażą w dzień od 25 do nawet 29 stopni Celsjusza. Środa przyniesie od 27 do 29 stopni, a lokalnie na północnym zachodzie nawet 31 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie na północnym wschodzie, nad morzem i w rejonach podgórskich: od 23 do 26 stopni. Na południu kraju przewidywane przelotne opady deszczu.

Naprawdę upalnie zrobi się jednak w czwartek i piątek. Termometry wskażą wówczas od 28 do 32 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie Polski przewidywane są burze z gradem porywami wiatru do 70 km/h. W piątek porywy wiatru mogą osiągać nawet 80 km/h. Utrzymają się przelotne burze z gradem.

W weekend utrzymać ma się wysoka, ale nie aż tak ekstremalna temperatura. Na północy kraju zapowiadane są miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum burze z gradem. Temperatury w dzień wyniosą od 23 do 26℃ na krańcach północnych i w rejonach podgórskich, a do 27–30℃ na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu miejscami dość silny i porywisty.

Prognoza na niedzielny wieczór

W niedzielę 12 lipca po południu i wieczorem przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu prognozowana suma opadów lokalnie do 10 mm. Temperatura maksymalna od 18°C, 20°C miejscami na wschodzie i nad morzem, około 22°C w centrum, do 28°C na zachodzie; na obszarach podgórskich Karpat od 15°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i północny, na południowym wschodzie kraju z kierunków zachodnich. Na szczytach Sudetów porywy wiatru do 85 km/h.

Czytaj też:

Coraz więcej gwiazd rezygnuje z mięsa. Ich powody mogą zaskoczyć Czytaj też:

Jaka jest najlepsza różnica wieku w związku? Naukowcy postanowili to policzyć