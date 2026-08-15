Najpierw kulminacja upałów, później radykalne ochłodzenie. Co z opadami?

Ten weekend upłynie nam pod znakiem wysokich temperatur. IMGW wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed upałem.

Pogoda. Weekend upałów, po czym tydzień ochłodzenia

Zarówno w sobotę jak i niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 35 stopni Celsjusza. Jedynie na zachodzie i północy Polski tego drugiego dnia może zacząć się stopniowe ochłodzenie.

Początek nadchodzącego tygodnia to z kolei spore ochłodzenie, zwłaszcza nocami. Po zmroku temperatury mogą spadać do nawet 10 stopni. W dzień sięgać będzie do 20-25 stopni, a lokalnie nawet tylko 17-19. Przez kraj przejdą chmury, deszcze i burze. W poniedziałek może dojść do sporej ulewy na południu i południowym wschodzie kraju.

Jaka pogoda w sobotę?

W sobotę 15 sierpnia ma być bezchmurnie, jedynie na północy, a po południu także w Karpatach miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od około 26°C na wschodnim wybrzeżu, około 31°C w centrum, do 35°C na zachodzie. Wiatr powieje słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków południowych, na południu zmienny.

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie. Jedynie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie ma być umiarkowane, miejscami duże i tam przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadu wyniesie do 10-15 mm.

Temperatura minimalna osiągnie od 14°C miejscami na wschodzie do 19°C na zachodzie; chłodniej lokalnie w dolinach karpackich, około 10°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w rejonach podgórskich Śląska i Podkarpacia umiarkowany oraz dość silny i w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych, skręcający od północnego zachodu na północno-zachodni. Wiatr w czasie burz będzie porywisty.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę 16 sierpnia na południowym wschodzie kraju ma być słonecznie i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Prognozowana suma opadu wyniesie miejscami do około 10-15 mm.

Temperatura maksymalna osiągnie od 21°C; 24°C na Pomorzu, około 30°C w centrum, do 34°C na południowym wschodzie; chłodniej nad samym morzem, około 19°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Śląska i Podkarpacia oraz nad morzem chwilami także dość silny i w porywach do 55 km/h, nad morzem do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami pojawią się opady deszczu, szczególnie w pasie od wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny po Śląsk i Opolszczyznę, tam opady będą chwilami intensywne, a lokalnie wystąpią także burze. Prognozowana suma opadu na wschodzie, w centrum i południu kraju miejscami od 15 mm do 25 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 11°C na północnym wschodzie, około 16°C w centrum do 18°C na południu. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i porywisty, zmienny z przewagą kierunków północnych i zachodnich. Wiatr w czasie burz osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h, a wysoko w Karpatach do 65 km/h.

Czytaj też:

Na oddziały okulistyki zgłaszają się pacjenci z retinopatią. Prof. Rejdak: Efekt patrzenia na Słońce Czytaj też:

Politycy dzielą, oni łączą. Niezwykła historia z polskiej granicy