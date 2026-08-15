Najpierw kulminacja upałów, później radykalne ochłodzenie. Co z opadami?
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Pogoda

Najpierw kulminacja upałów, później radykalne ochłodzenie. Co z opadami?

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Lato w Krakowie
Lato w Krakowie Źródło: Shutterstock / Dutch_Photos
Fala upałów dociera do kulminacyjnego momentu. W przyszłym tygodniu czeka nas za to duże ochłodzenie, zrobi się nawet zimno.

Ten weekend upłynie nam pod znakiem wysokich temperatur. IMGW wydał alerty drugiego stopnia, ostrzegając przed upałem.

Pogoda. Weekend upałów, po czym tydzień ochłodzenia

Zarówno w sobotę jak i niedzielę termometry mogą wskazywać nawet 35 stopni Celsjusza. Jedynie na zachodzie i północy Polski tego drugiego dnia może zacząć się stopniowe ochłodzenie.

Początek nadchodzącego tygodnia to z kolei spore ochłodzenie, zwłaszcza nocami. Po zmroku temperatury mogą spadać do nawet 10 stopni. W dzień sięgać będzie do 20-25 stopni, a lokalnie nawet tylko 17-19. Przez kraj przejdą chmury, deszcze i burze. W poniedziałek może dojść do sporej ulewy na południu i południowym wschodzie kraju.

Jaka pogoda w sobotę?

W sobotę 15 sierpnia ma być bezchmurnie, jedynie na północy, a po południu także w Karpatach miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna wyniesie od około 26°C na wschodnim wybrzeżu, około 31°C w centrum, do 35°C na zachodzie. Wiatr powieje słaby, na północy chwilami umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków południowych, na południu zmienny.

W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurnie. Jedynie na północnym zachodzie i północy zachmurzenie ma być umiarkowane, miejscami duże i tam przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadu wyniesie do 10-15 mm.

Temperatura minimalna osiągnie od 14°C miejscami na wschodzie do 19°C na zachodzie; chłodniej lokalnie w dolinach karpackich, około 10°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w rejonach podgórskich Śląska i Podkarpacia umiarkowany oraz dość silny i w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych, skręcający od północnego zachodu na północno-zachodni. Wiatr w czasie burz będzie porywisty.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę 16 sierpnia na południowym wschodzie kraju ma być słonecznie i bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Prognozowana suma opadu wyniesie miejscami do około 10-15 mm.

Temperatura maksymalna osiągnie od 21°C; 24°C na Pomorzu, około 30°C w centrum, do 34°C na południowym wschodzie; chłodniej nad samym morzem, około 19°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich Śląska i Podkarpacia oraz nad morzem chwilami także dość silny i w porywach do 55 km/h, nad morzem do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do około 65 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami pojawią się opady deszczu, szczególnie w pasie od wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny po Śląsk i Opolszczyznę, tam opady będą chwilami intensywne, a lokalnie wystąpią także burze. Prognozowana suma opadu na wschodzie, w centrum i południu kraju miejscami od 15 mm do 25 mm.

Temperatura minimalna wyniesie od 11°C na północnym wschodzie, około 16°C w centrum do 18°C na południu. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany i porywisty, zmienny z przewagą kierunków północnych i zachodnich. Wiatr w czasie burz osiągnie prędkość w porywach do 60 km/h, a wysoko w Karpatach do 65 km/h.

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Źródło: IMGW