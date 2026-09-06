Prognoza pogody na koniec i początek tygodnia. Zabierzmy parasole

Kończący się tydzień powoli przyzwyczaja nas już do jesiennej aury. Spadające temperatury i coraz częstsze opady to znak, że lato dobiegło końca i nadeszła jesień. Jaka pogoda czeka nas w niedzielę i poniedziałek?

Prognoza na niedzielę

W niedzielę 6 września IMGW prognozuje zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu okresami rozpogodzeniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także burze; bez opadów jedynie na południowym zachodzie kraju. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C do 20°C, chłodniej na Pogórzu Karpackim, lokalnie około 15°C. Wiatr powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W Sudetach początkowo porywy wiatru osiągną do 100 km/h, w Tatrach i Bieszczadach do 65 km/h. Po południu wiatr będzie stopniowo słabł.

W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju okresami duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. W kotlinach sudeckich pojawią się lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 400 m.

Temperatura minimalna wyniesie od 6°C do 11°C, nad samym morzem do 12°C, chłodniej w kotlinach górskich od 4°C do 8°C, lokalnie 2°C. Wiatr powieje słaby, tylko nad morzem początkowo umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w zachodniej połowie kraju stopniowo skręcający na południowy. W Bieszczadach porywy wiatru osiągną początkowo do 55 km/h.

Jaka pogoda w poniedziałek?

W poniedziałek 7 września zachmurzenie ma być przeważnie umiarkowane i duże, jedynie w południowo-wschodniej części kraju okresami małe. Na północy i północnym wschodzie miejscami spodziewane są słabe przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 17°C do 22°C, lokalnie na południu do 24°C. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków południowych, we wschodniej połowie kraju początkowo z kierunków zachodnich, a na południowym wschodzie przejściowo zmienny.

Czytaj też:

Jedno zdanie, które zmienia związek na zawsze. „Tego nie da się już cofnąć” Czytaj też:

Jądro Ziemi wyraźnie zwolniło. Naukowcy odkryli tajemniczy cykl