Złota jesień czy przygnębiająca szaruga? Znamy prognozę na weekend

W Polsce w teorii mamy cztery pory roku, ale w ostatnich latach uwagę zwracamy głównie na długie, szare zimy i krótkie, upalne lato. Czy na początku października mamy szansę na choć trochę mitycznej „złotej polskiej jesieni”? W ten weekend nastawmy się raczej na mgły.

Pogoda na weekend. W końcu typowa jesień?

W sobotę 3 października na północnym zachodzie i północy kraju zapowiadane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Początkowo miejscami, głównie na zachodzie, wystąpią mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C, 18°C na północnym zachodzie, około 21°C na przeważającym obszarze kraju, do 23°C na południu. Wiatr powieje słaby, zmienny, na wschodzie kraju z przewagą kierunków południowych. Wysoko we wschodnich Sudetach wiatr może być porywisty.

Jaka pogoda w niedzielę?

W niedzielę 4 października na południowym wschodzie będzie bezchmurnie lub z małym zachmurzeniem, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. W północnej połowie kraju miejscami pojawią się słabe przelotne opady deszczu. Początkowo miejscami utworzą się mgły, ograniczające widzialność do około 200 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C, 17°C na północy i północnym wschodzie, około 19°C na przeważającym obszarze kraju, do 22°C na południu. Wiatr powieje słaby, nad morzem także umiarkowany i miejscami porywisty, na ogół z kierunków zachodnich, na zachodzie kraju zmienny.

Uwaga na nocne mgły

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na zachodzie i północy, silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do około 200 m.

Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju osiągnie od 7°C do 10°C, chłodniej na krańcach wschodnich 6°C i w na rejonach podgórskich Karpat od 0°C do 5°C, najcieplej nad morzem 11°C, 12°C. Wiatr powieje słaby, nad morzem także umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich, w centrum i na południowym wschodzie zmienny.

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