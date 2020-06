Prognoza pogody na poniedziałek. Czy nadal będą ulewy i grzmoty?

W poniedziałek zachmurzenie na ogół umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu, a we wschodniej i centralnej Polsce również burze. W czasie burz opady gradu oraz intensywne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 50 mm na północnym wschodzie oraz północy Mazowsza, do 40 mm na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, od 15 mm do 25 mm na pozostałym obszarze.

Temperatura maksymalna od 19°C, 20°C na południu i 21°C, 22°C na Pojezierzu Pomorskim do 25°C, 27°C miejscami na wschodzie kraju, chłodniej tylko nad morzem i w kotlinach górskich, od 16°C do 18°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, północno-zachodni.

W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.