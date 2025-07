Przygotuj się na „afrykański” upał. Termometry pokażą nawet 37°C

Kilka dni temu w polskich szkołach miało miejsce uroczyste pożegnanie roku szkolnego 2024/2025. Pracownicy biorą urlopy i razem z dziećmi wybierają nad morze lub do zagranicznych kurortów. Jeśli zostaną w Polsce, czeka ich miła niespodzianka – w środę będzie słonecznie i ciepło, także nad Bałtykiem. Podobna sytuacja prognozowana jest na czwartek.

Gdzie jeszcze mieszkańcy mogą spodziewać się upału?

Prognoza pogody na 2 lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy podaje, że podczas drugiego dnia lipca niebo nad Polską pozostanie bezchmurne.

Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalna, jakiej tego dnia można się spodziewać, wyniesie „od 28°C na wschodzie i na wybrzeżu” przez „około 31°C w centrum do 37°C na zachodzie”.

Upalnie też 3 lipca

Także w czwartek, czyli trzeciego dnia lipca, będzie gorąco. Ale zacznijmy od zachmurzenia – na południowym wschodzie kraju niebo będzie „czyste” lub miejscami pojawią się chmury w niewielkiej ilości. Nad resztą Polski „zachmurzenie będzie małe i umiarkowane – wzrastające do dużego” – podają eksperci z IMGW.

Niestety może dojść do opadów deszczu, a nawet burz. Będą one przemieszczały się z północnego zachodu i zachodu do centralnej Polski. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną – wyniesie tego dnia „od 20°C na wybrzeżu” przez ok. 22°C do 29°C na zachodzie i północnym zachodzie kończąc na 30°C-36°C na Podhalu. Deszczu nie będzie dużo 3 lipca. Meteorolodzy szacują, że spadnie go od 10 milimetrów do 15 – w ostatnim przypadku mowa o sytuacji w trakcie burz (tylko lokalnie).

Będzie bardzo gorąco. Warto zaopatrzyć się w kremy z filtrem UV i wodę

Na koniec warto powiedzieć kilka słów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia. Upały mogą doprowadzić do odwodnienia i udaru, na co uważać powinny szczególnie osoby starsze, schorowane lub dzieci. Warto unikać słońca w godzinach od 10 do 14 (lub 16), przebywać w cieniu lub w klimatyzowanych pomieszczeniach i mieć pod ręką butelkę z wodą pitną. Jeśli wychodzimy na słońce, weźmy ze sobą krem z filtrem UV, który uchroni nas przed nadmiernym promieniowaniem – szkodliwym dla skóry i kancerogennym.

