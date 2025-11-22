Śnieżyce uderzą w południe kraju. IMGW wydało ostrzeżenia

Jak poinformowała synoptyczka IMGW Magdalena Pękala, cytowana przez PAP, „weekend przyniesie zróżnicowaną pogodę”. „W zachodniej i północnej części kraju pogodnie, na południu intensywne opady śniegu z przyrostem pokrywy śnieżnej nawet o 25 cm” – przekazała.

Śnieg zawitał do Polski. IMGW ostrzega

Najtrudniejsza sytuacja spodziewana jest w Małopolsce, na Podkarpaciu i w rejonach górskich, gdzie wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. IMGW prognozuje tam przyrost pokrywy śnieżnej o 20–25 cm. Pierwszy stopień alertów obowiązuje również w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie, południu Górnego Śląska oraz w części Mazowsza. W wielu miejscach śnieg może znacząco utrudnić ruch drogowy.

W nocy z soboty na niedzielę intensywne opady pojawią się głównie na południowym wschodzie i wschodzie. W Świętokrzyskiem, na Śląsku i Lubelszczyźnie spaść może około 5 cm śniegu, a w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet 10 cm. W Tatrach i Bieszczadach pokrywa zwiększy się o kolejne 15 cm. Jednocześnie na zachodzie kraju prognozowane są marznące mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, miejscami powodujące szadź.

Weekend z intensywnym śniegiem. RCB wysyła alerty

RCB ostrzega mieszkańców południowych powiatów Małopolski. W alertach przesłanych do mieszkańców zapisano: „Uwaga! Dziś w nocy i jutro rano (22/23.11) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe”. Służby podkreślają, że warunki na drogach mogą być bardzo trudne.

W niedzielę śnieg utrzyma się przede wszystkim w centrum i we wschodniej części kraju. W Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskiem i na południu Podlasia możliwy jest przyrost o 8–10 cm. Na północy i zachodzie dzień upłynie pogodnie. Temperatura wyniesie od –3 do 0 stopni, najchłodniej na Podkarpaciu. W nocy z niedzieli na poniedziałek lokalne opady śniegu mogą jeszcze wystąpić na wschodzie, a na północnym zachodzie ponownie możliwe są marznące mgły.

