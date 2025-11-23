IMGW ostrzega przed śniegiem. Alerty obowiązują w wielu regionach

IMGW wydał w niedzielę serię ostrzeżeń meteorologicznych, które obejmują dużą część kraju i mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców. Najpoważniejsze, drugiego stopnia, dotyczą intensywnych opadów śniegu w południowej Małopolsce. Synoptycy prognozują tam przyrost pokrywy śnieżnej o 20–25 centymetrów. Alert obowiązuje do godziny 9.00.

Kolejne ostrzeżenia, tym razem pierwszego stopnia, rozszerzają zasięg trudnej pogody na Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolskę oraz części Śląska, Mazowsza i Lubelszczyzny, gdzie spadnie 10–15 centymetrów śniegu. W niektórych powiatach południowych suma może sięgnąć nawet 20 centymetrów.

Równocześnie IMGW utrzymuje ostrzeżenia przed gęstą mgłą, które obowiązują na północy, zachodzie i w części centrum kraju. Widzialność miejscami może spaść poniżej 200 metrów, a mgła będzie osadzać szadź, co lokalnie może skutkować bardzo śliską nawierzchnią.

Alerty, również pierwszego stopnia, wydano m.in. dla województw lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, północnej części Mazowsza i Łódzkiego oraz południowych powiatów Pomorza i Zachodniopomorskiego. Większość także obowiązuje do niedzieli, do godziny 9.00.

Poważne opady śniegu i gęste mgły. To efekt dynamicznych zmian pogodowych

Synoptycy podkreślają, że obecny zestaw ostrzeżeń jest efektem dynamicznych zmian pogodowych, które docierają nad Europę Środkową. Zderzenie mas powietrza sprawi, że przez kilka dni w kraju dominować będzie zmienna aura: intensywne opady śniegu, deszcz ze śniegiem, a na południu także marznący deszcz prowadzący do gołoledzi. W nocy z niedzieli na poniedziałek na południu i w centrum możliwe są lokalne mgły ograniczające widoczność do 400 metrów.

Niedziela przyniesie we wschodniej połowie kraju pochmurną aurę z kolejnymi opadami śniegu, natomiast na zachodzie możliwe są przejaśnienia. Temperatury od –6°C do 3°C w połączeniu ze śniegiem i mgłą stworzą trudne warunki na drogach. W kolejnych dniach sytuacja nie poprawi się znacząco. Prognozowane są dalsze opady – we wtorek dominować będzie deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północy znów pojawi się intensywny śnieg. W środę i czwartek powrócą mieszane opady i silniejszy, porywisty wiatr na wybrzeżu.

IMGW apeluje o ostrożność, śledzenie komunikatów i dostosowanie jazdy do zmiennych warunków.

