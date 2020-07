IMGW znów ostrzega przed burzami. Zagrożona północno-zachodnia część kraju

Zgodnie z komunikatami IMGW, we wspomnianej północno-wschodniej części kraju można spodziewać się opadów deszczu od 20 do 30 mm, a punktowo nawet do 40 mm. Jest także szansa na pojawienie się gradu 3-4 cm i silne porywy wiatru do 90 km/h. Opady mają być krótkotrwałe, ale mogą wystąpić w określonym miejscu więcej niż tylko jeden raz. Wszystkich wspomnianych wyżej zjawisk pogodowych spodziewać należy się po południu i wieczorem.

IMGW zapowiada, że po burzowej końcówce czerwca także początek lipca może przynieść gwałtowne zjawiska meteorologiczne. jak dowiadujemy się ze strony Instytutu, kolejne dni przyniosą znów dobre warunki do rozwoju głębokiej konwekcji. Dzisiaj gwałtowne burze z opadami gradu prognozowane są zwłaszcza na obszarze od Ziemi Lubuskiej po Kujawy. Opady mogą w nich sięgać 30 mm, a porywy wiatru nawet 90 km/h. Burze utrzymywać się będą również w nocy ze środy na czwartek. W czwartek strefa burz obejmie już dużo większy obszar kraju – burze występować będą na południu, wschodzie oraz w centrum. Burzom tym towarzyszyć będą silne opady deszczu, do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h oraz grad. W piątek burze możliwe będą jeszcze na południowym wschodzie oraz krańcach wschodnich Polski i tutaj też miejscami należy się liczyć z silnymi opadami deszczu do 30 mm oraz wiatrem do 70 km/h.

IMGW zachęca więc do śledzenia aktualnych prognoz pogody oraz ostrzeżeń meteorologicznych, ponieważ sezon burzowy wciąż trwa.

