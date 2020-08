W weekend burze i upały. Na termometrach nawet 33℃

W sobotę będzie na ogół słonecznie. Synoptycy prognozują, że w Małopolsce, na Suwalszczyźnie, Podkarpaciu, Ziemi Łódzkiej, częściowo na Śląsku i w Wielkopolsce możliwe są popołudniowe burze. Podczas wyładowań spadnie do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach powieje do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33℃ na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Niedziela na północy i wchodzie kraju upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną 80 km/h. Poza tym będzie słonecznie. Termometry pokażą od 26℃ na Suwalszczyźnie do 32℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr ze wschodu będzie wiał słabo i umiarkowanie.

W poniedziałek na północy i zachodzie kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Poza tym zagrzmi. Podczas burz spadnie do 10-30 l/mkw., wiatr w porywach osiągnie do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 27℃ na Suwalszczyźnie do 31℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.