Początek tygodnia z lekkim ochłodzeniem. IMGW ostrzega przed burzami

Temperatura maksymalna wyniesie w poniedziałek od 22°C na Nizinie Szczecińskiej do 26°C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Synoptycy przewidują wystąpienie wiatru słabego i umiarkowanego, zachodniego. Ciśnienie będzie wahało się, a w południe w Warszawie wyniesie 1000 hPa. Z kolei we wtorek zachmurzenie zmienne. Na Pomorzu pojawi się przelotny deszcz a we wschodniej części kraju także burze (do 20 l/m2 opadu, porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 19°C na Nizinie Szczecińskiej do 24°C na Podkarpaciu. Pojawi się wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić na północy kraju. Zdaniem synoptyków należy spodziewać się tam opadów deszczu od 10 do 20 mm, porywów wiatru do 65 km/h oraz opadów drobnego gradu. Burze mogą wystąpić także na krańcach południowo-wschodnich, ale instytucja poinformowała w tym kontekście o „niewielkim prawdopodobieństwie”.

