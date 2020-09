Prognoza pogody. Lato nie odpuszcza – będzie ciepło, pogodnie i słonecznie

W niedzielę dzięki takiej sytuacji możemy liczyć na pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Polska będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrami nad Atlantykiem, Wyspami Brytyjskimi i Ukrainą. Napłynie ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się wahać. Prognoza pogody dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, nad morzem przejściowo w ciągu dnia północno-wschodni. Prognoza pogody dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Prognoza pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Prognoza pogody dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. Prognoza pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego Pogodnie, tylko na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Prognoza pogody dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego Zachmurzenie duże z postępującymi od zachodu regionu większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C, na Podhalu od 15°C do 18°C. Wiatr słaby, wschodni. Czytaj także:

Zakaz handlu w niedziele. Czy 20 września sklepy będą otwarte?