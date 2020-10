Prognoza pogody na poniedziałek. Pojawią się opady deszczu ze śniegiem

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami na północnym-zachodzie. Od południa w głąb kraju będą postępowały opady deszczu - na południu i w centrum do 20-30 mm. W górach wystąpią opady śniegu z deszczem, a w Tatrach śniegu do 15-30 cm. Termometry pokażą od 8℃ na Śląsku, 9℃ w centrum kraju do 15℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w górach silny, północno-wschodni.

Prognoza pogody na wtorek 13 października

Wtorek będzie pochmurny i deszczowy w całym kraju. Na południu, zachodzie i w centrum opady wyniosą do 20-30 mm, poza tym do 10 mm. W górach pojawi się deszcz ze śniegiem, a w Tatrach i Karkonoszach intensywne opady śniegu do 10-30 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 9℃ na Śląsku, 11℃ w centrum kraju do 16℃ na Podkarpaciu.