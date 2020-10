Sobota pogodna na zachodzie i Pomorzu. Nad resztą kraju przelotny deszcz

W sobotę będzie pochmurno z rozpogodzeniami na Pomorzu i zachodzie. Na południu, wschodzie i w centrum kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 1-10 mm, a wysoko w górach śniegu do 5-10 cm. Termometry pokażą od 7℃ na Górnym Śląsku i w centrum kraju do 11℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro, niedzielę 18 października



Niedziela będzie pochmurna z przejaśnieniami i przemieszczającymi się od północy w głąb kraju przelotnymi opadami deszczu do 5 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na Suwalszczyźnie, 9℃ w centrum kraju do 11℃ na Pomorzu Zachodnim.