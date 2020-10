Prognoza pogody. Niedziela będzie pochmurna, chłodna i z opadami deszczu

Polska dostanie się w zasięg zatoki związanej z niżem znad Finlandii. Z północy w głąb kraju nasuwać się będzie chłodny front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie początkowo będzie spadać, później zacznie rosnąć.

Prognoza pogody dla województw zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 12°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody dla województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 9°C. Wiatr w nocy słaby, w dzień umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Prognoza pogody dla województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.

Prognoza pogody dla województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami wzmagający się do dość silnego i porywistego, zachodni i południowo-zachodni.

Prognoza pogody dla województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) miejscami opady śniegu. Temperatura od -2°C do 1°C. Wiatr wzmagający się do silnego i bardzo silnego (od 45 km/h do 60 km/h), północno-zachodni i zachodni. Miejscami wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody dla województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu lub mżawki, w rejonach podgórskich opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8°C do 11°C, w rejonach podgórskich od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, w niedzielę okresami porywisty, zachodni.