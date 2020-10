Pogoda na poniedziałek. Będzie trochę cieplej. Gdzie spadnie deszcz?

W poniedziałek najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach oraz w Wielkopolsce (około 11 st. C), a najzimniej na południu Polski (ok. 6 st. C). Wiatr umiarkowany, w porywach do 50km/h, zachodni.

Pogodnie ma być też we wtorek. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 9 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15°C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, w porywach do 45km/h, południowy.