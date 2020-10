Prognoza pogody. Czwartek ciepły bez opadów. Jak będzie w weekend?

W czwartek pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające na zachodzie do dużego. Temp. maks. od 17°C na wschodzie i Górnym Śląsku, 19°C w centrum kraju do 20°C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy do 60km/godz., w górach do 70-90km/godz.

Prognoza pogody na weekend

Piątek na zachodzie i południu będzie pogodny. W pozostałej części kraju będzie pochmurno i deszczowo. Termometry pokażą maksymalnie od 13℃ na Suwalszczyźnie do 18℃ na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

W sobotę na Podlasiu prognozuje się opady deszczu. Mieszkańcy pozostałej części kraju będą mogli cieszyć się pogodnym dniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 11℃ na Suwalszczyźnie do 15℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

Czytaj też:

„Zapełniony oddział, izolatki”, zostały pojedyncze łóżka. Dramatyczna sytuacja w krakowskim szpitalu