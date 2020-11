Poniedziałek pochmurny i deszczowy. Temperatura sięgnie 18℃

Temperatura maksymalna wyniesie od 10℃ na Podlasiu, 15℃ w centrum kraju do 18℃ na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, południowo-zachodni. W porywach na Pomorzu i zachodzie może osiągnąć do 60 km/godz.

We wtorek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami postępującymi od zachodu w głąb kraju. Na wschodzie, południu i w centrum wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-5 mm. Termometry pokażą od 13℃ na Pomorzu, 15℃ w centrum kraju do 17℃ w Małopolsce i na Podkarpaciu.