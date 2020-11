Sobotni poranek będzie mglisty. Potem pochmurno, ale bez opadów

Powieje słabo z południa i zachodu. W strefie brzegowej wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Niedziela z kolei upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr powieje słabo.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo ze zmiennych kierunków

Ostrzeżenia IMGW

Do godziny 10 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują województwa takie jak: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, mazowieckie czy lubelskie.

Co ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza w praktyce? „Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia” – czytamy w serwisie IMGW gdzie zaznaczono, że prowadzenie działań w warunkach wiążących się z pierwszym stopniem zagrożenia może być niebezpieczne. „Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – dodano.

Czytaj też:

Uwaga! TVN: Śmierć 12-latka przywróciła pytania. Co z psami z listy niebezpiecznych?=