IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Na termometrach nawet -16 stopni!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że czeka nas pogodna, ale bardzo mroźna noc. Temperatura w niektórych miejscach kraju może spaść nawet do -16 stopni Celsjusza. W związku z tym IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla trzech powiatów w Małopolsce: tatrzańskiego, nowotarskiego i nowosądeckiego oraz dwóch powiatów na Podkarpaciu: leskiego i bieszczadzkiego. Na pozostałym obszarze kraju przewidywana temperatura do od -8 stopni na Wschodzie do -2 stopni na Zachodzie. Najcieplej będzie nad morzem: 0-2 stopnie. Na zachodzie miejscami pojawią się mgły, również marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia - co to znaczy?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych.

