W strefie frontu atmosferycznego (sięgającego od Gdańska przez Ciechanów czy Włoszczowę do Katowic) będzie pochmurno i pojawią się opady deszczu do 2 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Suwalszczyźnie do 8℃ na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-wschodni. W porywach może osiągnąć do 50-70 km/h.

W sobotę zachmurzenie będzie zmienne. Termometry pokażą od 6℃ na Podlasiu do 12℃ na Dolnym Śląsku.