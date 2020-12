Pogoda na środę, 30 grudnia. Ostrzeżenia IMGW dla trzech województw

Polska. Pogoda po świętach wróciła do swojej jesiennej odsłony, z wyższą temperaturą i opadami deszczu zamiast śniegu. Według synoptyków sylwester nie będzie się wiele różnił, jednak w Nowy Rok na terenie części kraju można liczyć na odrobinę zimowego klimatu.

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem niżu Hermine znad Danii oraz związanego z nim frontu atmosferycznego, kształtującego deszczowo-śnieżną pogodę we wschodniej części kraju. Za sprawą niżu napłynie chłodne powietrze polarne morskie znad Atlantyku.

Pogoda na środę 30 grudnia. Ostrzeżenia IMGW

Środa na Pomorzu, zachodzie i w Wielkopolsce będzie pogodna. Poza tym pojawią się opady deszczu, a na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem o sumie do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Mazurach i Suwalszczyźnie do 7℃ na Rzeszowszczyźnie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

IMGW wydało ostrzeżenie przed oblodzeniem dla trzech województw. Ostrzeżenie obejmuje noc z 29 na 30 grudnia i środowy poranek. „Spadki temperatury spowodują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim (...). Ostrzeżeniem zostało objęte także woj. pomorskie” – informuje IMGW. To ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok

W sylwestra w południowo-wschodnich regionach również popada deszcz ze śniegiem, jednak spadnie go nieco miej, bo do 1-3 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju można spodziewać się pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy od 0℃ na Suwalszczyźnie do 5℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Na Nowy Rok dla południowego wschodu synoptycy zapowiadają opady śniegu. Spadnie do 1-2 centymetrów. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od -1℃ na Suwalszczyźnie do 4℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.