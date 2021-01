Deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Pogoda na niedzielę i kolejne dni

W ciągu najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ niżu Lisa znad Korsyki i związanego z nim frontu atmosferycznego. Za frontem napływać będzie umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze polarno-morskie z południowego wschodu.

Na niedzielę dla wschodnich i południowo-wschodnich regionów synoptycy nie zapowiadają opadów, będzie jednak mglisto. W innych częściach kraju popada deszcz i śnieg o sumie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu Zachodnim do 6℃ na Rzeszowszczyźnie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunku wschodniego.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek będzie na ogół pochmurno z opadami deszczu i śniegu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 0℃ na Mazurach i Suwalszczyźnie do 6℃ na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Wtorek to kontynuacja pochmurnej aury z deszczem i śniegiem. Spadnie do 1-5 l/mkw. Temperatura wyniesie od 1℃ na Suwalszczyźnie do 7℃ na Rzeszowszczyźnie. Będzie wiać słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

