Mróz nadciąga nad Polskę. W połowie tygodnia nie będzie już miejsca „na plusie”

Przed nami pochmurna niedziela z przejaśnieniami i słabymi przelotnymi opadami śniegu. Spadnie poniżej 1 centymetra. Będzie ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2℃. na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Poniedziałek również zapowiada się pochmurno, choć przejaśnienia także są możliwe. Opady śniegu synoptycy prognozują dla północnej części kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1℃ na Suwalszczyźnie do 3℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu silniejszy, zachodni wiatr.

Niebo we wtorek będzie pełne chmur, poza tym popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Można liczyć na to, że na Podkarpaciu zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od -2℃ na Suwalszczyźnie do 3℃ na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, powieje z kierunku południowego.