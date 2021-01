Wtorek będzie chłodny. W całym kraju przelotne opady śniegu

We wtorek pochmurno z przejaśnieniami na południowym wschodzie. Okresami opady śniegu (1-3cm) a na zachodzie deszczu ze śniegiem (1-3mm). Temp. maks. w dzień od -2°C na Suwalszczyźnie do 4°C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach na północy do 60km/h, południowo-zachodni.

Prognoza pogody na środę 13 stycznia i czwartek 14 stycznia

Od czwartku temperatura szybko spadnie i w najbliższy weekend w dzień wszędzie będzie mroźno: od -8 stopni na wschodzie do -2 na zachodzie (nocami może być około -15 stopni). Mroźna pogoda utrzyma się również w kolejnych dniach, prawdopodobnie do 24 stycznia, i w tym czasie we wschodniej Polsce będzie przeważnie -6, - 7 stopni, a na zachodzie -1, -2. Ocieplenie i odwilż może przynieść ciepły front, który zjawi się nad naszym krajem 25 stycznia.

Czytaj też:

Śnieżyca w Hiszpanii. 100 osób uwięzionych w centrum handlowym