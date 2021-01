Prognoza pogody na weekend. Będzie padał śnieg

W sobotę na zachodzie wystąpią opady śniegu (do 10 cm), deszczu ze śniegiem i deszczu (5-10 mm). Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 0℃ na Nizinie Szczecińskiej do 7℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-wschodni. W porywach może osiągnąć do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę 24 stycznia

Niedziela będzie pochmurna z opadami śniegu. Na wschodzie mogą także wystąpić opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą od -2℃ na Nizinie Szczecińskiej do 5℃ na Podkarpaciu.

Czytaj też:

Ten kot wygląda, jakby nie wypił jeszcze porannej kawy! Mistrz jednej miny?