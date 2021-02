W poniedziałek rano będzie mglisto. Sprawdź prognozę na początek tygodnia

W poniedziałek 22 lutego rano na północnym-wschodzie może być mglisto. Później w całej Polsce synoptycy zapowiadają pogodny dzień. Będzie niezwykle ciepło, jak na końcówkę lutego. Temperatura od 4 st. na Suwalszczyźnie, 12 st. w centrum kraju do 14 st. na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie stabilne. W stolicy na barometrach 1013 hPa. We wtorek 23 i środę 24 lutego będzie jeszcze cieplej. Na południu temperatura nawet do 16-17 st.

