Pogoda na dziś. Idzie ochłodzenie, utrzyma się kilka dni. Możliwy śnieg z deszczem

W trakcie najbliższej doby Polska dostanie się pod wpływ rozległego niżu znad Rosji. Z północy w głąb kraju przemieści się chłodny front atmosferyczny, za którym zacznie napływać zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Dodatkowo do południowo-zachodniej Polski sięgnie front atmosferyczny związany z niżem znad zachodniej Europy.

W kolejnych dniach niż znad Rosji oraz umacniający się wyż znad zachodniej Europy będą wpływać na pogodę w Polsce, ściągając z północy kolejne porcje zimnego powietrza arktycznego. Na wschodzie wróci poranny mróz rzędu od -8 do nawet -10 stopni Celsjusza.

Pogoda w czwartek 4 marca

Czwartek zapowiada się pochmurno z przemieszczającymi się z północy w głąb kraju opadami deszczu ze śniegiem do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy będą przechodzić w śnieg o sumie do 1-3 centymetrów. Zrobi się ślisko. Natomiast na Ziemi Lubuskiej, Śląsku oraz w Małopolsce należy spodziewać się opadów deszczu do 1-5 l/mkw., a wysoko w Sudetach – opadów śniegu do 5-10 cm.

Tylko na Ziemi Łódzkiej, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będzie na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8℃ w centrum kraju, do 13℃ na południu. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany. Okresami może wiać dość silnie, w porywach na północy i wschodzie będzie rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na kilka dni. 4-7 marca

W piątek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na południu i południowym wschodzie oraz północnym wschodzie kraju wystąpią przelotne opady śniegu do 1-5 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum kraju, do 5℃ na zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego zachodu.

Sobota na ogół upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na Pomorzu pojawi się więcej chmur, niewykluczony jest także przelotny śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 0℃ na Podlasiu, przez 3℃ w centrum kraju, do 5℃ na Pomorzu Zachodnim. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela będzie pogodna jedynie na południu Polski. W pozostałej części kraju zrobi się pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz mokry śnieg do 5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum kraju, do 6℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny - w porywach może rozpędzać się do 50-70 km/h.