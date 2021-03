Prognoza pogody na sobotę. Najcieplej w północno-zachodniej Polsce

Sobota na ogół upłynie pod znakiem pogodnej aury, tylko na Pomorzu pojawi się więcej chmur, niewykluczony jest także przelotny śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od 2℃ na Podlasiu, przez 3℃ w centrum kraju, do 7℃ na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, na północy silniejszy wiatr, zachodni i północno-zachodni.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega jednak, że na drogach pojawiły się oblodzenia. Żółte alerty wydano dla północnej i południowej części Polski.

Jaka aura czeka nas w niedzielę?

Niedziela będzie pogodna jedynie na południu Polski. W pozostałej części kraju zrobi się pochmurno, pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. oraz mokry śnieg do 5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1℃ na Suwalszczyźnie, przez 3℃ w centrum kraju, do 6℃ na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny - w porywach może rozpędzać się do 50-70 km/h.

Czytaj też:

Wiosna! Bociany z Afryki od kilku dni zdecydowanie lecą w stronę Europy