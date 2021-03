Wtorek z opadami deszczu. W kolejnych dniach ochłodzenie

Wtorek 16 marca będzie pochmurny z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu, a na zachodzie kraju i Pomorzu deszczu ze śniegiem. W górach poprószy śnieg do 5-10 cm. Tylko na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu nie powinno padać. Termometry pokażą od 5℃ na Pomorzu i zachodzie, 7℃ w centrum kraju do 8℃ na południowym-wschodzie. Powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, północno-zachodni.

Prognoza pogody na środę 17 marca

W środę 17 marca będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do 2 mm, a na południu śniegu do 2 cm, w górach do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3℃ na Warmii i Suwalszczyźnie oraz w Małopolsce, 5℃ w centrum kraju do 6℃ na Pomorzu Zachodnim.

