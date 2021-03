Wtorek pochmurny w większości kraju. Kolejne dni ciepłe i bez opadów

Na zachodzie kraju pojawią się słabe opady deszczu do 2 mm, a na południowym-wschodzie przelotne opady śniegu do 2 cm i śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5℃ na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, 8℃ w centrum kraju do 9℃ na Pomorzu, Kujawach i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, północno-zachodni.

W środę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i wschodzie. Na południu miejscami wystąpi słaby deszcz. Termometry pokażą od 6℃ na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 9℃ w centrum kraju do 12℃ na Pomorzu Zachodnim.