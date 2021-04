Dziś kolejne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Kiedy przyjdzie ocieplenie?

Czwartek 8 kwietnia upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do 3 mm i mokrego śniegu do 1-3 cm. Termometry pokażą od 5℃ na wschodzie, przez 7℃ w centrum kraju, do 8℃ na krańcach zachodnich. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, zachodni i północno-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/h.

Pogoda na piątek 9 kwietnia

W piątek 9 kwietnia będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 7℃ na Suwalszczyźnie, przez 11℃ w centrum kraju, do 13℃ na Dolnym Śląsku.

